À la rencontre des producteurs La miellerie Paysages de Miels Flavignac

Découverte de l’apiculture et du monde fascinant des abeilles. Installé en AB, Bruno Labidoire s’attache à produire des miels de fleurs sauvages qui ont le bon goût de notre terroir et des paysages limousins. Au programme présentation de la miellerie, découverte du métier et des abeilles, visite d’un rucher (porter des vêtements longs, couvrant les bras et les jambes. Voiles de protection fournis). À l’issue de la rencontre, faites votre marché repartez chez vous les bras chargés de pots de miels, de bonbons et de nougat !

Réservation obligatoire sur le site internet de l’Office de Tourisme au plus tard la veille de la visite, avant 17h. Pas de billetterie sur place. .

1 Puy Renon Flavignac 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

