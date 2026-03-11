À la rencontre des producteurs L’Atelier des 3 soeurs Saint-Maurice-les-Brousses

À la rencontre des producteurs L’Atelier des 3 soeurs

13 La Loge Saint-Maurice-les-Brousses Haute-Vienne

Gratuit

Gratuit

Date : 2026-08-10

Début : 2026-08-10

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-08-10

Venez découvrir l’Atelier des trois sœurs, petite ferme produisant et transformant fruits, fleurs et herbes aromatiques en compotées très originales. Jérôme vous présentera son exploitation, son parcours, les variétés qu’il cultive et qu’il cuisine et vous invitera à les découvrir dans ses parcelles. À l’issue de la rencontre, dégustation vous repartirez à coup sûr les bras chargés de ses délicieux produits. Il y en a pour tous les goûts !

Réservation obligatoire sur le site internet de l’Office de Tourisme au plus tard la veille de la visite, avant 17h. Pas de billetterie sur place. .

+33 5 55 58 28 86 tourisme@paysdenexon-montsdechalus.fr

