À la rencontre des rapaces, Salle Foyer rural, Saint-Christophe-sur-le-Nais

Informations pratiques

À la rencontre des rapaces Samedi 3 octobre, 10h30 Salle Foyer rural Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00

Partez à la découverte des rapaces, ces animaux fascinants qu’on a peu l’occasion d’observer de près. Amandine, accompagnée de ces oiseaux, vous présentera leur mode de vie, leur alimentation, leurs caractéristiques, leur rôle dans les écosystèmes et répondra à toutes vos questions. Si le temps le permet, vous pourrez même les observer voler. Les rapaces n’auront plus de secret pour vous…

Salle Foyer rural 2 Rue des Rabines, 37370 Saint-Christophe-sur-le-Nais Saint-Christophe-sur-le-Nais 37370 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « bibli-st.christophe@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 47 29 34 18 »}]

Biblis en folie 2026

©Perroquet et cie