UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Sevrier

A la rencontre des Savoyards d’autrefois…, Ecomusée du Lac d’Annecy, Sevrier

dimanche 20 septembre 2026 · Ecomusée du Lac d'Annecy · Sevrier

A la rencontre des Savoyards d’autrefois…, Ecomusée du Lac d’Annecy, Sevrier

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Ecomusée du Lac d'Annecy
Adresse
Route de l'Eglise 74320 SEVRIER
Ville
74320 Sevrier
Département
Haute-Savoie

A la rencontre des Savoyards d’autrefois… Dimanche 20 septembre, 14h30 Ecomusée du Lac d’Annecy Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Activités et découvertes pour plonger dans la Savoie du 19e siècle et partir à la rencontre des hommes et des femmes qui ont façonné le territoire.
Visite libre et activités ludiques à vivre en famille.

Ecomusée du Lac d’Annecy Route de l’Eglise 74320 SEVRIER Sevrier 74320 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 52 41 05 http://www.ecomusee-lacanney.com Partez à la rencontre des Savoyards du 19e siècle au bord du lac d’Annecy ! Parking sur place. Arrêt de bus, piste cyclable, port et plage à proximité.
Journées européennes du patrimoine

©Ecomusee du lac d’Annecy