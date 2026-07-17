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Raconte-moi la Savoie, Ecomusée du Lac d’Annecy, Sevrier

dimanche 20 septembre 2026 · Ecomusée du Lac d'Annecy · Sevrier

Raconte-moi la Savoie, Ecomusée du Lac d’Annecy, Sevrier

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Ecomusée du Lac d'Annecy
Adresse
Route de l'Eglise 74320 SEVRIER
Ville
74320 Sevrier
Département
Haute-Savoie

Raconte-moi la Savoie Dimanche 20 septembre, 14h30 Ecomusée du Lac d’Annecy Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Activités et découvertes à l’Ecomusée pour une immersion dans la Savoie du 19e siècle. Parcours ludiques et jeux-énigmes pour tous !

Ecomusée du Lac d’Annecy Route de l’Eglise 74320 SEVRIER Sevrier 74320 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 52 41 05 http://www.ecomusee-lacanney.com Partez à la rencontre des Savoyards du 19e siècle au bord du lac d’Annecy ! Parking sur place. Arrêt de bus, piste cyclable, port et plage à proximité.
Activités et découvertes à l’Ecomusée pour une immersion dans la Savoie du 19e siècle. Parcours ludiques et jeux-énigmes pour tous !

©axel phelipon

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