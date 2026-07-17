Raconte-moi la Savoie, Ecomusée du Lac d’Annecy, Sevrier

Informations pratiques

Raconte-moi la Savoie Dimanche 20 septembre, 14h30 Ecomusée du Lac d’Annecy Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Activités et découvertes à l’Ecomusée pour une immersion dans la Savoie du 19e siècle. Parcours ludiques et jeux-énigmes pour tous !

Ecomusée du Lac d’Annecy Route de l’Eglise 74320 SEVRIER Sevrier 74320 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 52 41 05 http://www.ecomusee-lacanney.com Partez à la rencontre des Savoyards du 19e siècle au bord du lac d’Annecy ! Parking sur place. Arrêt de bus, piste cyclable, port et plage à proximité.

Activités et découvertes à l’Ecomusée pour une immersion dans la Savoie du 19e siècle. Parcours ludiques et jeux-énigmes pour tous !

©axel phelipon