Couargues

A la rencontre du Berger et des plantes des pelouses et prairies

Couargues Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 14:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Vous voulez en savoir plus sur le retour du pâturage en bord de Loire et découvrir la flore des pelouses et prairies ?

Venez à la rencontre d’Enzo, berger des bords de Loire et laissez-vous guider par Alexandre, garde de la réserve naturelle.Familles

Vous voulez en savoir plus sur le retour du pâturage en bord de Loire et découvrir la flore des pelouses et prairies ?

Venez à la rencontre d’Enzo, berger des bords de Loire et laissez-vous guider par Alexandre, garde de la réserve naturelle. .

Couargues 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 17 40 39 61 catherine.neyer@cen-centrevaldeloire.org

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English :

Want to find out more about the return of grazing to the banks of the Loire and discover the flora of the lawns and meadows?

Come and meet Enzo, a shepherd on the banks of the Loire, and let yourself be guided by Alexandre, a nature reserve ranger.

L’événement A la rencontre du Berger et des plantes des pelouses et prairies Couargues a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme du Grand Sancerrois