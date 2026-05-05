« A la rencontre du Courbaril », Parcours santé de Terreville, Schœlcher

« A la rencontre du Courbaril » Mercredi 13 mai, 09h00 Parcours santé de Terreville Martinique

Sur inscription – places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-13T15:00:00+02:00 – 2026-05-13T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-13T15:00:00+02:00 – 2026-05-13T18:00:00+02:00

Partez à la découverte du Courbaril dans son milieu naturel

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Sortie botanique

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