« A la rencontre du Courbaril », Parcours santé de Terreville, Schœlcher
« A la rencontre du Courbaril », Parcours santé de Terreville, Schœlcher mercredi 13 mai 2026.
« A la rencontre du Courbaril » Mercredi 13 mai, 09h00 Parcours santé de Terreville Martinique
Sur inscription – places limitées
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-13T15:00:00+02:00 – 2026-05-13T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-13T15:00:00+02:00 – 2026-05-13T18:00:00+02:00
Partez à la découverte du Courbaril dans son milieu naturel
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Sortie botanique
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