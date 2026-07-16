A la rencontre du pape Urbain II, Statue d’Urbain II, Châtillon-sur-Marne

Informations pratiques

A la rencontre du pape Urbain II Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Statue d’Urbain II Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Et si vous preniez un peu de hauteur pour les Journées du Patrimoine ?

Montez au sommet de la statue d’Urbain II à Chatillon-sur-Marne, profitez d’une vue imprenable sur la Vallée et découvrez les trésors du territoire grâce à notre point d’information touristique installé, pour l’occasion, sur le promontoire.

Grâce à notre jeu-concours, peut-être repartirez-vous avec une visite commentée du parc du Château de Dormans, du Mémorial ou d’« Urb’1, 2, 3 montez » !

Montée à la statue, tarif préférentiel : 2 € par personne, gratuit pour les moins de 12 ans.

Statue d’Urbain II Rue Berthe Simonet, 51700 Châtillon-sur-Marne Châtillon-sur-Marne 51700 Marne Grand Est 03 26 58 32 86 http://www.tourisme-paysages-champagne.com Né en 1040/42, Eudes de Châtillon est proclamé pape Urbain II le 12 mars 1088. Il octroiera à la ville de Reims le privilège exclusif de sacrer les rois de France à la cathédrale et sera précurseur de la première croisade avec Godefroy de Bouillon.

En 1875, l’archevêque de Reims a l’idée d’ériger une statue en son honneur. Elle sera réalisée par le sculpteur Le Goff à Vannes en Bretagne. Composée de 80 blocs de granite de Kersanton, cette statue fait une trentaine de mètres et on peut accéder sous son bras en gravissant 90 marches.

En 1881, Urbain II est béatifié par le pape Léon XIII et le 21 juillet 1887, la statue est inaugurée en présence de 20 000 personnes.

Et si vous preniez un peu de hauteur pour les Journées du Patrimoine?

Mickaël Mode