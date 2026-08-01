Informations pratiques

Pagny-sur-Moselle

À la roulotte vagabonde

Rue de la Malle Poste Pagny-sur-Moselle Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-15 20:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

A la roulotte vagabonde

Les sonneurs de la côte vous invitent à une soirée conviviale le 15 août 20h à la roulotte du coteau autour d’une balade musicale avec le Trio Volivent, suivie de la projection du film documentaire Le Plus Beau Pays du Monde durée 1h15.

Un moment de détente, de découverte, ouvert à tous (petits et grands) . Nous vous attendons nombreux dans une ambiance chaleureuse !

Le parcours à pieds sera balisé aux départs de la rue de la Malle Poste (en face du garagiste) et du parking de la rue des Andelins.Tout public

0 .

Rue de la Malle Poste Pagny-sur-Moselle 54530 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 81 78 77

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

At the Traveling Caravan

The Coast Bell Ringers invite you to aat the Roulotte du Coteau on August 15 at 8:00 p.m. for a musical stroll with the Trio Volivent, followed by a screening of the documentary film *Le Plus Beau Pays du Monde* (The Most Beautiful Country in the World), running 1 hour and 15 minutes.

A time for relaxation and discovery, open to everyone (young and old). We hope to see many of you there in a warm and welcoming atmosphere!

The walking route will be marked at the starting points: on Rue de la Malle Poste (across from the auto repair shop) and at the parking lot on Rue des Andelins.

L’événement À la roulotte vagabonde Pagny-sur-Moselle a été mis à jour le 2026-07-28 par OFFICE DE TOURISME DU BASSIN DE PONT A MOUSSON