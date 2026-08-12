Informations pratiques

À LA SOURCE — RENCONTRE Cinéma du TNB Rennes Samedi 19 septembre, 19h00 Ille-et-Vilaine

Tarifs habituels. Tarif Sortir ! adulte 4€ / Tarif Sortir ! enfant 3€

Le Cinéma du TNB reçoit le cinéastes Bruno Deniel-Laurent pour une rencontre autour de son documentaire À la source, une production Les Films de l’Autre Côté.

À LA SOURCE de Bruno Deniel-Laurent

Installée avec ses 2 enfants en Centre-Bretagne, Marilia sème une forêt nourricière. Cette démarche prend racine dans son expérience de vie passée, radicale et fondatrice, qui l’a menée jusqu’aux confins de l’Extrême-Orient russe. Au cœur de la taïga, elle a appris à survivre avec les derniers trappeurs udèges. Sur ses terres familiales, dans les marges d’un monde incertain, Marilia se réapproprie les gestes de l’autonomie solidaire et cultive d’arbre en arbre un nouveau milieu d’abondance.

52 min, France, 2026

Séance suivie d’une rencontre avec le réalisateur

« Née de la volonté de se doter d’un outil modelé à nos envies et nos besoins, Les Films de l’Autre Côté produit des films documentaires. Nous accompagnons des films d’auteur·ices d’horizons différents mais forcément passionné·es. Nous aimons les regards singuliers, libres et engagés pour raconter le monde en favorisant les approches humaines et sociales à destination du grand public, européen et international. Notre volonté est d’accompagner les auteur·ices très en amont sur leur projet afin d’engager un véritable travail collaboratif sur le long terme. Produire le 1er film, puis le 2e, voir grandir un·e cinéaste, alimenter la complicité, se tromper, oser s’engager dans des projets que l’on a envie de voir ; pourvu que nous soyons portés par des histoires. »

– Les Films de l’Autre Côté

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-19T19:00:00.000+02:00

Fin : 2026-09-19T21:00:00.000+02:00

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https://www.t-n-b.fr/ https://www.t-n-b.fr/programmation?subsections=cinema

Cinéma du TNB 1 rue saint Hélier 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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