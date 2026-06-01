À la table d’un écrivain Bistro brocante l’Air du Moulin Vigneulles-lès-Hattonchâtel

Vigneulles-lès-Hattonchâtel

À la table d’un écrivain

Bistro brocante l’Air du Moulin 8 Rue des Arcades Vigneulles-lès-Hattonchâtel Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-14 10:30:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Journée littéraire le dimanche 14 juin au bistrot brocante d’Hattonchâtel. A la table d’un écrivain dans les jardins bucoliques du bistrot. 6 auteurs présents (Benoit Fourchard, Espérance Garçonnat, Céline Lapertot, Franck Gérard, Sylvain Kastendeuch et Camille Méneret), en partenariat avec la librairie de Commercy.

Au programme discussion, échange et dédicaces sur fond de musique jazz avec le groupe El Jose y Ciccio

De 10h30 à 18h.Tout public

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Bistro brocante l’Air du Moulin 8 Rue des Arcades Vigneulles-lès-Hattonchâtel 55210 Meuse Grand Est +33 6 73 83 97 69

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English :

Literary day on Sunday June 14 at the bistrot brocante in Hattonchâtel. At a writer’s table in the bucolic gardens of the bistro. 6 authors present (Benoit Fourchard, Espérance Garçonnat, Céline Lapertot, Franck Gérard, Sylvain Kastendeuch and Camille Méneret), in partnership with the Commercy bookshop.

On the program: discussions, exchanges and book signings, with jazz music by the group El Jose y Ciccio

From 10.30 a.m. to 6 p.m.

L’événement À la table d’un écrivain Vigneulles-lès-Hattonchâtel a été mis à jour le 2026-06-04 par OT COEUR DE LORRAINE