À la table d’un écrivain Bistro brocante l’Air du Moulin Vigneulles-lès-Hattonchâtel
À la table d’un écrivain Bistro brocante l’Air du Moulin Vigneulles-lès-Hattonchâtel dimanche 14 juin 2026.
Vigneulles-lès-Hattonchâtel
À la table d’un écrivain
Bistro brocante l’Air du Moulin 8 Rue des Arcades Vigneulles-lès-Hattonchâtel Meuse
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-14 10:30:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Journée littéraire le dimanche 14 juin au bistrot brocante d’Hattonchâtel. A la table d’un écrivain dans les jardins bucoliques du bistrot. 6 auteurs présents (Benoit Fourchard, Espérance Garçonnat, Céline Lapertot, Franck Gérard, Sylvain Kastendeuch et Camille Méneret), en partenariat avec la librairie de Commercy.
Au programme discussion, échange et dédicaces sur fond de musique jazz avec le groupe El Jose y Ciccio
De 10h30 à 18h.Tout public
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Bistro brocante l’Air du Moulin 8 Rue des Arcades Vigneulles-lès-Hattonchâtel 55210 Meuse Grand Est +33 6 73 83 97 69
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English :
Literary day on Sunday June 14 at the bistrot brocante in Hattonchâtel. At a writer’s table in the bucolic gardens of the bistro. 6 authors present (Benoit Fourchard, Espérance Garçonnat, Céline Lapertot, Franck Gérard, Sylvain Kastendeuch and Camille Méneret), in partnership with the Commercy bookshop.
On the program: discussions, exchanges and book signings, with jazz music by the group El Jose y Ciccio
From 10.30 a.m. to 6 p.m.
L’événement À la table d’un écrivain Vigneulles-lès-Hattonchâtel a été mis à jour le 2026-06-04 par OT COEUR DE LORRAINE
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