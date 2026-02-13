À la tombée du jour…, Bibliothèque Capucins/Saint-Michel, Bordeaux

À la tombée du jour… Jeudi 26 février, 18h00 Bibliothèque Capucins/Saint-Michel Gironde

Entrée libre

Début : 2026-02-26T18:00:00+01:00 – 2026-02-26T21:00:00+01:00

Fin : 2026-02-26T18:00:00+01:00 – 2026-02-26T21:00:00+01:00

Programme de la soirée :

– Demi finale du concours de poèsie et interventions poétiques avec notamment le jeune poète Nolan Desbrosse.

– Danse contemporaine et lecture avec Oana Blanc et Dorra Ben Chaabane.

– Lecture / discussion avec Rémi Letourneur et sa poésie urbaine, auteur du livre L’Odeur du graillon aux éditions Cheyne, et ses invités poétesses et rappeur.

– et tout au long de la soiréecartomancie poétique.

Dans le cadre du Printemps des poètes 2026.

Bibliothèque Capucins/Saint-Michel 10-12 place des Capucins, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Michel Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 91 18 79 https://bibliotheque.bordeaux.fr

Rémi Letourneur © DR