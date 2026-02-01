Stage basket – vacance février, Gymnase Jules Ferry, Bordeaux
16 - 20 février Gymnase Jules Ferry Bordeaux, 13 Avenue Bel air, 33200 Bordeaux Un stage basket pour progresser et s’amuser pendant les vacances de février - 16 au 20 février
16 - 20 février Gymnase Jules Ferry Bordeaux, 13 Avenue Bel air, 33200 Bordeaux Un stage basket pour progresser et s’amuser pendant les vacances de février - 16 au 20 février
16 - 20 février Augustine Bordeaux, 21 rue flornoy33000 Bordeaux L’anglais par le jeu, la musique et la créativité ! Un stage joyeux et immersif pour découvrir l’anglais naturellement à travers chansons, jeux, mouvements, histoires et activités créatives.
Lundi 16 février, 10h00 Showroom La Belle Pièce en Vadrouille Bordeaux, Nansouty Ouverture officielle du Showroom/Boutique La Belle Pièce en Vadrouille
16 février - 28 mars Bibliothèque Mériadeck Bordeaux, 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux exposez vos créations à la bibliothèque !
Lundi 16 février, 14h00 Sésame Bordeaux, 13 place Canteloup, 33800 Bordeaux L'itinéraire invisible de nos messages et photos
16 - 20 février Augustine Bordeaux, 21 rue flornoy33000 Bordeaux Un stage d’anglais ludique et interactif pour collégiens & lycéens à Augustine École de Langues.
17 février - 5 mars Maison France Service Benauge Bordeaux, 24 rue du Professeur Calmette 33100 Bordeaux Rendez-vous personnalisés d'une heure pour répondre à vos questions sur le numérique.
Mardi 17 février, 09h30 Agence Adie Bordeaux Bordeaux, 4 rue jean Artus 33300 BORDEAUX Découvrez les étapes de la création d’entreprise, les acteurs de la création d'entreprise sur le territoire ainsi que les services d’accompagnement et de financement de l’Adie !
17 - 21 février Bibliothèque Grand Parc Bordeaux, 34 rue Pierre Trébod, 33300 Bordeaux Exposition de huit portraits de femmes ayant joué un rôle majeur dans le domaine des sciences
Mardi 17 février, 10h30 Bibliothèque Bordeaux-Lac Bordeaux, Place Ginette Neveu, 33300 Bordeaux Découverte de la fabrication du livre et de sa reliure, et réalisation d'une reliure “d’orfèvrerie”
Mardi 17 février, 10h30 Bibliothèque Jardin public Bordeaux, Jardin public, place Bardineau, 33000 Bordeaux Atelier Do It Yourself de cartes en pop-up
Mardi 17 février, 14h00 Bibliothèque Mériadeck Bordeaux, 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux saisie et mise en page
Mardi 17 février, 14h00 La ManuCo Bordeaux, 15 rue causserouge, 33000 bordeaux Venez réparer vos vêtements pour une mode durable, animé par nos bénévoles Marie-Françoise et Sylvie
17 et 24 février Bibliothèque Capucins/Saint-Michel Bordeaux, 10-12 place des Capucins, 33800 Bordeaux Rendez-vous personnalisés d'une heure pour répondre à vos questions sur le numérique.
Mardi 17 février, 15h00 Bibliothèque Mériadeck Bordeaux, 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Découverte de la calligraphie et des techniques de fabrication du livre avant l’invention de l’imprimerie
Mardi 17 février, 18h00 Station Ausone Bordeaux, 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Venez rencontrer Philippe Besson à l’occasion de la sortie de son livre "Une pension en Italie" aux éditions Julliard.
2026-02-17 à 20:30 SOUS INFLUENCE THEATRE VICTOIRE 18 rue des Augustins 33000 Bordeaux 33
2026-02-18 à 11:00 MARCEL ENTRE EN SCENE THEATRE VICTOIRE 18 rue des Augustins 33000 Bordeaux 33
Mercredi 18 février, 10h00 Placette de Munich Bordeaux, Quais de Bordeaux Jeux sensoriels et témoignages pour sensibiliser tous les publics au handicap visuel et au chien guide.
Mercredi 18 février, 10h30, 16h30 Bibliothèque Flora Tristan Bordeaux, 1 place d'Armagnac, 33000 Bordeaux Venez découvrir un film d'animation sélectionné par les bibliothécaires pour son originalité.