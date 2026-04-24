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Prendre soin de soi en respectant la planète avec Nos Deux Mains, Maison écocitoyenne, Bordeaux

Prendre soin de soi en respectant la planète avec Nos Deux Mains, Maison écocitoyenne, Bordeaux

Prendre soin de soi en respectant la planète avec Nos Deux Mains, Maison écocitoyenne, Bordeaux mercredi 20 mai 2026.

Lieu : Maison écocitoyenne

Adresse : Quai Richelieu, Bordeaux

Ville : 33000 Bordeaux

Département : Gironde

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Tarif : Gratuit, sur inscription

Prendre soin de soi en respectant la planète avec Nos Deux Mains Mercredi 20 mai, 14h00 Maison écocitoyenne Gironde

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-20T14:00:00+02:00 – 2026-05-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-05-20T14:00:00+02:00 – 2026-05-20T16:00:00+02:00

Venez avec un petit pot propre et hermétique pour ramener votre vinaigre chez vous. .
À partir de 10 ans, accompagné d’un adulte.
Sur inscription.

Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-a-un-atelier »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 24 57 65 20 »}]
Découvrez les ressources cachées des plantes qui nous entourent. Vous apprendrez ce qu’est un vinaigre médicinal, comment le réaliser et l’utiliser au mieux.

Crédits Nos Deux Mains

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