Signe-moi une histoire, Bibliothèque Jardin public, Bordeaux
Signe-moi une histoire, Bibliothèque Jardin public, Bordeaux mardi 12 mai 2026.
Signe-moi une histoire Mardi 12 mai, 10h30 Bibliothèque Jardin public Gironde
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-12T10:30:00+02:00 – 2026-05-12T11:00:00+02:00
Fin : 2026-05-12T10:30:00+02:00 – 2026-05-12T11:00:00+02:00
Lecture bilingue Français-LSF
Signe-moi une histoire : les bibliothécaires vous proposent des lectures bilingues en français et LSF
Pour les 0-3 ans
Sur réservation : dgac.biblio.diderot@mairie-bordeaux.fr / 05 56 10 30 79 /
Pour les personnes sourdes : SMS 06 59 60 41 62
Bibliothèque Jardin public Jardin public, place Bardineau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Fondaudège Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 81 38 91 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 10 30 79 »}, {« type »: « email », « value »: « dgac.biblio.diderot@mairie-bordeaux.fr »}] [{« link »: « mailto:dgac.biblio.diderot@mairie-bordeaux.fr »}] Bibliothèque publique spécialisée jeunesse Non accessible aux personnes à mobilité réduite (bibliothèque située au 1er étage, sans ascenseur)
Lecture bilingue Français-LSF
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