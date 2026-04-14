Quatre jours pour Haïti, Halle des Chartrons, Bordeaux

Quatre jours pour Haïti 26 – 29 mai Halle des Chartrons Gironde

Entrée libre : Les fonds susceptibles d’être collectés solidairement seront envoyés au Centre culturel Anne Marie Morisset à Port au Prince.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-26T13:00:00+02:00 – 2026-05-26T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-29T13:00:00+02:00 – 2026-05-29T19:00:00+02:00

Par : PUCEART (Pour un commerce éthique de l’art)

Une exposition de peinture haïtienne avec la galerie Couleurs Haïti.

Le vernissage se tiendra le mardi 26 mai à 18h et le dévernissage le vendredi 29 mai à 18h.

Hommage à René Depestre, qui fête ses 100 ans.

Evènement organisé dans le cadre des Semaines de l’Amérique latine et des Caraïbes 2026 (SALC 2026)

Halle des Chartrons 10 Place du Marché des Chartrons Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine

Exposition de peinture haïtienne SALC Haïti

Noémie Boullier