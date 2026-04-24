Racines Andines, Regards Contemporains, Salle Quintin Loucher, Bordeaux

Racines Andines, Regards Contemporains 26 – 30 mai Salle Quintin Loucher Gironde

Entrée libre, sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-26T10:00:00+02:00 – 2026-05-26T12:30:00+02:00

Fin : 2026-05-30T14:00:00+02:00 – 2026-05-30T18:00:00+02:00

Par : AmaruArt-Europe

Cette exposition réunit deux artistes contemporains péruviens engagés dans la création et la transmission. Les œuvres de Magaly Paredes Alcalá explorent la mémoire intime, la féminité et les émotions ; celles de Daniel Cotrina Rowe s’inspirent des héritages andins, des dynamiques sociales et de la spiritualité collective. Leurs univers se rencontrent dans un espace à la fois poétique et critique, entre traditions et modernité.

L’exposition invite à réfléchir à l’identité, à l’altérité et encourage le dialogue culturel entre la France, l’Espagne et l’Amérique latine.

Le vernissage de l’exposition se tiendra le mardi 26 mai à 19h.

Evènement organisé dans le cadre des Semaines de l’Amérique latine et des Caraïbes 2026 (SALC 2026).

Salle Quintin Loucher 96 rue de la Béchade Bordeaux 33000 Médoquine Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « amaruarteurope@gmail.com »}]

Exposition réunissant deux artistes contemporains péruviens engagés dans la création et la transmission. SALC Exposition

AmaruArt-Europe