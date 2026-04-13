Les petites oreilles : le cor, Bibliothèque du conservatoire, Bordeaux
Les petites oreilles : le cor, Bibliothèque du conservatoire, Bordeaux mercredi 13 mai 2026.
Les petites oreilles : le cor Mercredi 13 mai, 15h00 Bibliothèque du conservatoire Gironde
Gratuit sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-13T15:00:00+02:00 – 2026-05-13T16:00:00+02:00
Fin : 2026-05-13T15:00:00+02:00 – 2026-05-13T16:00:00+02:00
La bibliothèque du conservatoire convie les enfants de 3 à 6 ans et leurs parents à un moment de lectures en musique, spécialement concocté pour les « petites oreilles » !
Au programme de ces rendez-vous, de belles histoires et un mini-concert proposé par les élèves du conservatoire.
Une parenthèse de découvertes et de douceur d’une demi-heure, pour transmettre aux plus jeunes le plaisir de rêver à travers la musique et l’imaginaire…
Mercredi 13 mai à 15h, le mystérieux et majestueux cor se dévoile à la bibliothèque du conservatoire !
Retrouvez l’événement sur notre site internet !
Bibliothèque du conservatoire 22 quai Sainte-Croix, Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 33 94 46 »}] [{« link »: « https://conservatoire.bordeaux.fr/fr/action-culturelle/agenda/evenement-les-petites-oreilles-le-cor »}]
Un moment musical et conté pour les 3-6 ans. concert musique
© Conservatoire de Bordeaux
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