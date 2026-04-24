7 scènes de ménage, Théâtre Trianon, Bordeaux
7 scènes de ménage, Théâtre Trianon, Bordeaux lundi 4 mai 2026.
7 scènes de ménage Lundi 4 mai, 21h00 Théâtre Trianon Gironde
Plein : 39,80 euros
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-04T21:00:00+02:00 – 2026-05-04T22:30:00+02:00
Fin : 2026-05-04T21:00:00+02:00 – 2026-05-04T22:30:00+02:00
Sept scènes de ménage
La nouvelle comédie d’Alil Vardar, c’est une bombe !
Ils se rencontrent sur une appli réservée au plus de 50 ans…
Ils démarrent une deuxième vie.
Chacun d’entre eux a ses bagages émotionnels, ses angoisses et ses habitudes… Mais avec Vardar on n’en pleure jamais on en rit tout le temps !
Nous avons tous deux vie, la deuxième commence quand on a compris qu’on en a qu’une seule !
Collaboration artistique Thomas Gaudin.
Nouvelle mise en scène de Marie Laetitia Vardar
Théâtre Trianon 6 rue Franklin 33000 Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « contact@bordeauxtheatres.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.obillet.fr/comedie/sept-scenes-de-menage »}]
La nouvelle comédie d’Alil Vardar, c’est une bombe ! Comédie Humour
Théâtre Trianon
À voir aussi à Bordeaux (Gironde)
- Ateliers d’écriture et de conversation, Bibliothèque Bordeaux-Lac, Bordeaux 24 avril 2026
- Foire à la brocante de printemps, Place des Quinconces, Bordeaux 24 avril 2026
- Fusées, tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine, Bordeaux 24 avril 2026
- Visite commentée : Brouillard en rade de Bordeaux, musée d’Aquitaine, Bordeaux 24 avril 2026
- La troisième main – Exposition collective, Open the door 71, Bordeaux 24 avril 2026