7 scènes de ménage, Théâtre Trianon, Bordeaux

7 scènes de ménage Lundi 4 mai, 21h00 Théâtre Trianon Gironde

Plein : 39,80 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-04T21:00:00+02:00 – 2026-05-04T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-04T21:00:00+02:00 – 2026-05-04T22:30:00+02:00

Sept scènes de ménage

La nouvelle comédie d’Alil Vardar, c’est une bombe !

Ils se rencontrent sur une appli réservée au plus de 50 ans…

Ils démarrent une deuxième vie.

Chacun d’entre eux a ses bagages émotionnels, ses angoisses et ses habitudes… Mais avec Vardar on n’en pleure jamais on en rit tout le temps !

Nous avons tous deux vie, la deuxième commence quand on a compris qu’on en a qu’une seule !

Collaboration artistique Thomas Gaudin.

Nouvelle mise en scène de Marie Laetitia Vardar

Théâtre Trianon 6 rue Franklin 33000 Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « contact@bordeauxtheatres.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.obillet.fr/comedie/sept-scenes-de-menage »}]

La nouvelle comédie d’Alil Vardar, c’est une bombe ! Comédie Humour

Théâtre Trianon