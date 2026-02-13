Mardis de la musique : Folklore et musique savante, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Mardis de la musique : Folklore et musique savante Mardi 21 avril, 10h30 Bibliothèque Mériadeck Gironde

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

A. Kachatrian et ses élèves vous invitent à explorer les liens profonds entre musique savante et traditions du monde, et découvrir comment les mélodies folkloriques et les rythmes populaires ont inspiré et façonné l’écriture des compositeurs classiques.

Les « Mardis de la musique » sont des conférences musicales proposées en partenariat avec la Direction Générations Seniors et Autonomie du CCAS

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine

Conférence proposée par Artavazd Kachatrian, enseignant au Conservatoire de Bordeaux, accompagné de ses élèves musiciens

@bibliothèque de Bordeaux Mériadeck