BLABLÂBORD #1, La Maison Ouverte, Bordeaux

BLABLÂBORD #1 Lundi 20 avril, 19h00 La Maison Ouverte Gironde

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-20T19:00:00+02:00 – 2026-04-20T22:30:00+02:00

Fin : 2026-04-20T19:00:00+02:00 – 2026-04-20T22:30:00+02:00

BLABLÂBORD #1

Proposé par le label Bâbord ce nouveau format intimiste se veut convivial et constructif !

Le tout 1er Blablâbord aura pour thème la joie et sera suivi d’un concert de Lirah, duo de musiques brésiliennes.

Blablâbord #1 : CACHE PAS TA JOIE

La joie de chanter ensemble Bohemian Rhapsody en karaoké ou de reprendre en choeur un refrain pendant un concert.

La joie de répéter pour la 100eme fois « On lâche rien » d’HK en manif ou de gueuler que la jeunesse emmerde le front national !

La joie de pleurer seul.e en écoutant Césaria Evora ou Rosalia.

La joie de sentir sous ses doigts le nylon des cordes ou de faire vibrer les siennes.

La musique – en tant que vecteur de messages, d’émotions libératrices, de joie et de résistance (individuelle ou collective)- est une nécessité.

Et toi, quelle serait ta playlist joyeuse et combative ?

Quelle serait la musique de ton monde rêvé, à la solidarité engagée ? Celle qui amène la joie collective et ravive les cœurs ?

Peut-on vivre de la joie sans vivre la tristesse, la colère et le désespoir ?

Pour un temps à bord du BlablaBoat en compagnie de ses animatrices de choc, laissons-nous traverser par les émotions et par la musique comme acte collectif régénérant, ressourçant, porteur d’espoir dans ce monde aux multiples crises.

Rendez vous dès 19h

Blabla : 20h

Concert : 21h30

la Maison Ouverte (49 rue Dubourdieu, 33800 Bordeaux)

TRAM B : 3 minutes à pieds depuis Arrêt Saint Genès

: GRATUIT et pour tout public

La Maison Ouverte 49 rue dubourdieu 33800 Bordeaux 33800 Nansouty – Saint-Genès Gironde Nouvelle-Aquitaine

Proposé par le label Bâbord ce nouveau format intimiste se veut convivial et constructif ! Le 1er Blablâbord aura pour thème la joie et sera suivi d’un concert de Lirah, duo de musiques brésiliennes. talk musique

Pénélope Pillas