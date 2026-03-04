PARCOURS LES INDISPENSABLES DU SMARTPHONE, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

PARCOURS LES INDISPENSABLES DU SMARTPHONE Mardi 21 avril, 14h00 Bibliothèque Mériadeck Gironde

être inscrit.e à la bibliothèque

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-21T14:00:00+02:00 – 2026-04-21T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-21T14:00:00+02:00 – 2026-04-21T16:00:00+02:00

Mode avion, luminosité, volume, raccourcis pratiques… Savez-vous vraiment tout ce que votre téléphone peut faire en un seul geste ?

Dans cet atelier, découvrez les fonctions rapides qui vous facilitent la vie au quotidien et apprenez à régler votre smartphone en quelques secondes.

Un atelier pratique pour gagner du temps, économiser de la batterie et utiliser votre téléphone plus sereinement !

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Les fonctions rapides, mode avion, luminosité, volume atelier numérique

