PARCOURS LES INDISPENSABLES DU SMARTPHONE, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

PARCOURS LES INDISPENSABLES DU SMARTPHONE Mardi 21 avril, 14h00 Bibliothèque Mériadeck Gironde
être inscrit.e à la bibliothèque
Début : 2026-04-21T14:00:00+02:00 – 2026-04-21T16:00:00+02:00
Mode avion, luminosité, volume, raccourcis pratiques… Savez-vous vraiment tout ce que votre téléphone peut faire en un seul geste ?
Dans cet atelier, découvrez les fonctions rapides qui vous facilitent la vie au quotidien et apprenez à régler votre smartphone en quelques secondes.
Un atelier pratique pour gagner du temps, économiser de la batterie et utiliser votre téléphone plus sereinement !
Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0556102950 »}, {« type »: « email », « value »: « dgac.biblio.inclusion@mairie-bordeaux.fr »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Les fonctions rapides, mode avion, luminosité, volume atelier numérique
pexels