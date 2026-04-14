Musique de chambre à Mériadeck, Auditorium Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Musique de chambre à Mériadeck Mardi 21 avril, 10h30 Auditorium Bibliothèque Mériadeck Gironde

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-21T10:30:00+02:00 – 2026-04-21T11:30:00+02:00

Fin : 2026-04-21T10:30:00+02:00 – 2026-04-21T11:30:00+02:00

Sur la scène de l’Auditorium de la bibliothèque Mériadeck, les élèves des classes de musique de chambre vous invitent à explorer les liens entre musique savante et traditions du monde, et à découvrir comment les mélodies folkloriques et les rythmes populaires ont inspiré et façonné l’écriture des compositeurs classiques.

Un trio clarinette, violoncelle et piano interprétera des œuvres de Johannes Brahms et de Nino Rota. Un duo guitare et accordéon jouera quant à lui une pièce d’Isaac Albéniz.

Les élèves partageront leur travail en présentant les œuvres au public.

Les Mardis de la musique sont des conférences musicales proposées en partenariat avec la Direction Générations Seniors et Autonomie du CCAS de la ville de Bordeaux.

[en partenariat avec les Bibliothèques de Bordeaux]

Retrouvez l’événement sur notre site internet !

Auditorium Bibliothèque Mériadeck 85 Cours Maréchal Juin, Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://conservatoire.bordeaux.fr/fr/action-culturelle/agenda/evenement-musique-de-chambre-meriadeck »}]

Dans le cadre des Mardis de la musique de la bibliothèque Mériadeck. conservatoire gratuit

© Richard Nourry