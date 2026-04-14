Visite naturaliste : les oiseaux du Jardin botanique du Jardin Public, Jardin Botanique du Jardin Public, Bordeaux
Visite naturaliste : les oiseaux du Jardin botanique du Jardin Public, Jardin Botanique du Jardin Public, Bordeaux mercredi 15 avril 2026.
Visite naturaliste : les oiseaux du Jardin botanique du Jardin Public Mercredi 15 avril, 09h00 Jardin Botanique du Jardin Public Gironde
Gratuit. Places limitées, réservation conseillée au 05 56 52 18 77
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-15T09:00:00+02:00 – 2026-04-15T12:00:00+02:00
Fin : 2026-04-15T09:00:00+02:00 – 2026-04-15T12:00:00+02:00
Venez observer les oiseaux qui peuplent le Jardin botanique du Jardin Public. Vous pourrez notamment apprécier le retour des premiers migrateurs en ce début de printemps.
Pensez à vous munir de jumelles.
Ados (à partir de 10 ans) et adultes.
Gratuit.
Places limitées, réservation conseillée au 05 56 52 18 77
Jardin Botanique du Jardin Public Jardin public entrée place Bardineau Bordeaux 33000 Fondaudège Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 52 18 77 »}]
Programmation vacances d’avril 2026 visite naturaliste
Konstantin Nezhbert sur Unsplash
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