Ciné Goûter, Bibliothèque Flora Tristan, Bordeaux

Ciné Goûter Mercredi 18 février, 10h30, 16h30 Bibliothèque Flora Tristan Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-18T10:30:00+01:00 – 2026-02-18T12:00:00+01:00

Fin : 2026-02-18T16:30:00+01:00 – 2026-02-18T18:00:00+01:00

Un goûter sera offert par la bibliothèque.

10h30 pour les 3-6 ans

16h30 pour les 6 et plus

Bibliothèque Flora Tristan 1 place d’Armagnac, 33000 Bordeaux Bordeaux 33800 Belcier Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 99 60 12 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 24 99 60 12 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Venez découvrir un film d’animation sélectionné par les bibliothécaires pour son originalité.

publicdomainpictures.net