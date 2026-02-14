Ciné Goûter, Bibliothèque Flora Tristan, Bordeaux
Ciné Goûter Mercredi 18 février, 10h30, 16h30 Bibliothèque Flora Tristan Gironde
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-18T10:30:00+01:00 – 2026-02-18T12:00:00+01:00
Fin : 2026-02-18T16:30:00+01:00 – 2026-02-18T18:00:00+01:00
Un goûter sera offert par la bibliothèque.
10h30 pour les 3-6 ans
16h30 pour les 6 et plus
Bibliothèque Flora Tristan 1 place d’Armagnac, 33000 Bordeaux Bordeaux 33800 Belcier Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 99 60 12 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 24 99 60 12 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Venez découvrir un film d’animation sélectionné par les bibliothécaires pour son originalité.
