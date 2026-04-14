Soirée de la création #3, Atelier du Conservatoire de Bordeaux, Bordeaux
Soirée de la création #3, Atelier du Conservatoire de Bordeaux, Bordeaux lundi 20 avril 2026.
Soirée de la création #3 Lundi 20 avril, 19h00 Atelier du Conservatoire de Bordeaux Gironde
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-20T19:00:00+02:00 – 2026-04-20T20:30:00+02:00
Fin : 2026-04-20T19:00:00+02:00 – 2026-04-20T20:30:00+02:00
Moments de rencontre et de partage entre les différentes filières de la création musicale, les soirées de la création proposent un concert inédit, suivi d’échanges informels avec le public sur la scène de l’Atelier du conservatoire.
Au programme de cette représentation : une carte blanche aux élèves de l’Atelier d’Interprétation et d’Expérimentation Musicale (AIEM) et des classes de création sonore et nouvelles technologies, écriture, composition instrumentale et vocale, et musiques électroniques.
Retrouvez l’événement sur notre site internet !
Atelier du Conservatoire de Bordeaux Rue Jacques D’Welles, Bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Michel Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://conservatoire.bordeaux.fr/fr/action-culturelle/agenda/evenement-soiree-de-la-creation-avril2026 »}]
Le département Créations joue sa carte blanche… conservatoire gratuit
© Richard Nourry
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