Initiation à la sophrologie en pleine nature, Maison du jardinier et de la nature en ville, Bordeaux
Initiation à la sophrologie en pleine nature, Maison du jardinier et de la nature en ville, Bordeaux mardi 21 avril 2026.
Initiation à la sophrologie en pleine nature Mardi 21 avril, 14h30 Maison du jardinier et de la nature en ville Gironde
Gratuit, sur inscription obligatoire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-21T14:30:00+02:00 – 2026-04-21T16:00:00+02:00
Fin : 2026-04-21T14:30:00+02:00 – 2026-04-21T16:00:00+02:00
A travers vos 5 sens vous découvrirez des exercices de respiration et de relaxation à mettre en place dans votre quotidien. Cette expérience favorise détente et pleine conscience au cœur de la nature
Maison du jardinier et de la nature en ville 174 rue Mandron 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 43 28 90 https://www.bordeaux.fr/ https://www.facebook.com/bordeauxparcsrives [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 43 28 90 »}, {« type »: « email », « value »: « maisondujardinier@mairie-bordeaux.fr »}] C’est à deux pas du Grand Parc, au beau milieu des 4 hectares de cette ancienne propriété devenue le parc Rivière, que l’on trouve la Maison du jardinier et de la nature en ville. Installé dans les écuries rénovées d’un vieux château, ce lieu a pour mission de sensibiliser le public au jardinage écologique et à ses vertus. Entrées : rue de Rivière, rue Camille-Godard, rue Mandron
Accessible à pied, à vélo, en transports en commun
Bus 9 (arrêt Mandron)
Bus 15 (arrêt Poirson)
Bus 82 (arrêt Parc Rivière)
Tram C (arrêt Barrière du Médoc ou Croix de Seguey)
Tram D (arrêt Camille Godard)
Une relaxation sensorielle en pleine nature pour un bien-être quotidien sens bordeaux
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