Atelier conseils et vie quotidienne avec la Régie de quartier Habiter Bacalan, Echoppe Seniors La Lumineuse, Bordeaux

Atelier conseils et vie quotidienne avec la Régie de quartier Habiter Bacalan Mardi 21 avril, 14h00 Echoppe Seniors La Lumineuse Gironde

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-21T14:00:00+02:00 – 2026-04-21T15:00:00+02:00

Fin : 2026-04-21T14:00:00+02:00 – 2026-04-21T15:00:00+02:00

Echoppe Seniors La Lumineuse 196 rue achard 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0524576514 »}, {« type »: « email », « value »: « lumineuse@mairie-bordeaux.fr »}]

Salle de restauration atelier bordeaux