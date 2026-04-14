Atelier conseils et vie quotidienne avec la Régie de quartier Habiter Bacalan, Echoppe Seniors La Lumineuse, Bordeaux
Atelier conseils et vie quotidienne avec la Régie de quartier Habiter Bacalan, Echoppe Seniors La Lumineuse, Bordeaux mardi 21 avril 2026.
Atelier conseils et vie quotidienne avec la Régie de quartier Habiter Bacalan Mardi 21 avril, 14h00 Echoppe Seniors La Lumineuse Gironde
Gratuit sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-21T14:00:00+02:00 – 2026-04-21T15:00:00+02:00
Fin : 2026-04-21T14:00:00+02:00 – 2026-04-21T15:00:00+02:00
Echoppe Seniors La Lumineuse 196 rue achard 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0524576514 »}, {« type »: « email », « value »: « lumineuse@mairie-bordeaux.fr »}]
Salle de restauration atelier bordeaux
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