Tu veux ma photo ?, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Tu veux ma photo ? 5 mai – 11 juin Bibliothèque Mériadeck Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-05T10:00:00+02:00 – 2026-05-05T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-11T13:00:00+02:00 – 2026-06-11T19:00:00+02:00

Los amigos est une équipe de choc composée des élèves et des enseignantes des classes de CM1 et CM2 de l’école Henri IV, à Bordeaux. Pendant deux ans, ils ont été entraînés par Carole Lataste à plastiquer les arts.

« Tu veux ma photo ? » est le point final de ce grand chantier de recherche, qui explore les relations entre les œuvres et les gens qui les regardent.

En revendiquant la médiation comme une véritable pratique artistique, ce projet vise à dessiner des liens entre le patrimoine culturel et ceux qui le rencontrent, à en explorer d’autres modes de lectures, à le dépoussiérer dans un regard décalé, à l’appréhender comme une matière plastique, vivante et à en fabriquer des traductions contemporaines.

Composé d’une sélection de ces expériences collectives, ce recueil invite à faire parler quelques peintures classiques du MusBA de Bordeaux en les tirant dans sa langue, à ré-inventer le terrain d’une pensée à la fois commune et quelque peu hors du commun, comme chacun de nous. Puis, de les sortir du musée en leur permettant de voyager dans l’espace public et d’être partagées par tous·tes.

Une intention « populaire » au stylo bille sur carte postale, qui porte l’assurance que nos regards, gestes et propos ont une valeur illustre et qui imagine que tout reste à façonner, former, pour lui donner vie, ensemble.

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Exposition par Los amigos exposition

© Los amigos