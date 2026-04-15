Chantons et dansons baroque, Marché des Douves, Bordeaux

Chantons et dansons baroque Mardi 12 mai, 19h00 Marché des Douves Gironde

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-12T19:00:00+02:00 – 2026-05-12T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-12T19:00:00+02:00 – 2026-05-12T21:30:00+02:00

Sur la scène de la salle des étoiles, les chœurs d’adultes du conservatoire se retrouvent autour d’un répertoire baroque, et les œuvres de deux célèbres compositeurs de cette époque : Haendel et Vivaldi.

À 19h, les jeunes adultes de Gemme au chœur chanteront notamment des extraits du Messie de Haendel, puis les adultes de Cantabile se réuniront à 20h30 pour chanter le Credo de Vivaldi.

En contrepoint, des danseuses et danseurs du Centre de Formation ADAGE improviseront sur la musique.

[en partenariat avec la Halle des Douves et le Centre de Formation ADAGE]

Retrouvez l’événement sur notre site internet !

Marché des Douves 4 Rue des Douves, Bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Michel Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/concert-des-cantabile-au-marche-des-douves »}] [{« link »: « https://conservatoire.bordeaux.fr/fr/action-culturelle/agenda/evenement-chantons-et-dansons-baroque »}]

Les chœurs d’adultes se retrouvent autour d’un répertoire baroque. conservatoire gratuit

© Conservatoire de Bordeaux