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Chantons et dansons baroque, Marché des Douves, Bordeaux

Chantons et dansons baroque, Marché des Douves, Bordeaux

Chantons et dansons baroque, Marché des Douves, Bordeaux mardi 12 mai 2026.

Lieu : Marché des Douves

Adresse : 4 Rue des Douves, Bordeaux

Ville : 33800 Bordeaux

Département : Gironde

Début : mardi 12 mai 2026

Fin : mardi 12 mai 2026

Tarif : Gratuit sur réservation

Chantons et dansons baroque Mardi 12 mai, 19h00 Marché des Douves Gironde

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-12T19:00:00+02:00 – 2026-05-12T21:30:00+02:00
Fin : 2026-05-12T19:00:00+02:00 – 2026-05-12T21:30:00+02:00

Sur la scène de la salle des étoiles, les chœurs d’adultes du conservatoire se retrouvent autour d’un répertoire baroque, et les œuvres de deux célèbres compositeurs de cette époque : Haendel et Vivaldi.
À 19h, les jeunes adultes de Gemme au chœur chanteront notamment des extraits du Messie de Haendel, puis les adultes de Cantabile se réuniront à 20h30 pour chanter le Credo de Vivaldi.
En contrepoint, des danseuses et danseurs du Centre de Formation ADAGE improviseront sur la musique.
[en partenariat avec la Halle des Douves et le Centre de Formation ADAGE]
Retrouvez l’événement sur notre site internet !

Marché des Douves 4 Rue des Douves, Bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Michel Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/concert-des-cantabile-au-marche-des-douves »}] [{« link »: « https://conservatoire.bordeaux.fr/fr/action-culturelle/agenda/evenement-chantons-et-dansons-baroque »}]
Les chœurs d’adultes se retrouvent autour d’un répertoire baroque. conservatoire gratuit

© Conservatoire de Bordeaux

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