Remise des prix européens 2026, Athénée municipal, Bordeaux

Remise des prix européens 2026 Lundi 11 mai, 19h00 Athénée municipal Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-11T19:00:00+02:00 – 2026-05-11T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-11T19:00:00+02:00 – 2026-05-11T21:00:00+02:00

M. Carlos Manuel ALVES, président de la Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine, a le plaisir de vous inviter à la Cérémonie des prix européens 2026.

La cérémonie sera suivie d’un cocktail offert par la ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole

Attention, places limitées, réservation obligatoire avant le 4 mai : europebordeaux@gmail.com

Athénée municipal 10 Place Saint-Christoly, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « europebordeaux@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:europebordeaux@gmail.com »}]

Soirée exceptionnelle