Remise des prix européens 2026, Athénée municipal, Bordeaux
Remise des prix européens 2026, Athénée municipal, Bordeaux lundi 11 mai 2026.
Remise des prix européens 2026 Lundi 11 mai, 19h00 Athénée municipal Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-11T19:00:00+02:00 – 2026-05-11T21:00:00+02:00
Fin : 2026-05-11T19:00:00+02:00 – 2026-05-11T21:00:00+02:00
M. Carlos Manuel ALVES, président de la Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine, a le plaisir de vous inviter à la Cérémonie des prix européens 2026.
La cérémonie sera suivie d’un cocktail offert par la ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole
Attention, places limitées, réservation obligatoire avant le 4 mai : europebordeaux@gmail.com
Athénée municipal 10 Place Saint-Christoly, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « europebordeaux@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:europebordeaux@gmail.com »}]
Soirée exceptionnelle
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