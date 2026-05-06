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Remise des prix européens 2026, Athénée municipal, Bordeaux

Remise des prix européens 2026, Athénée municipal, Bordeaux

Remise des prix européens 2026, Athénée municipal, Bordeaux lundi 11 mai 2026.

Lieu : Athénée municipal

Adresse : 10 Place Saint-Christoly, 33000 Bordeaux

Ville : 33000 Bordeaux

Département : Gironde

Début : lundi 11 mai 2026

Fin : lundi 11 mai 2026

Remise des prix européens 2026 Lundi 11 mai, 19h00 Athénée municipal Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-11T19:00:00+02:00 – 2026-05-11T21:00:00+02:00
Fin : 2026-05-11T19:00:00+02:00 – 2026-05-11T21:00:00+02:00

M. Carlos Manuel ALVES, président de la Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine, a le plaisir de vous inviter à la Cérémonie des prix européens 2026.
La cérémonie sera suivie d’un cocktail offert par la ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole
Attention, places limitées, réservation obligatoire avant le 4 mai : europebordeaux@gmail.com

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Soirée exceptionnelle

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