Betclic Bordeaux Premier Padel, Patinoire Bordeaux Mériadeck, Bordeaux

Betclic Bordeaux Premier Padel 28 juin – 5 juillet Patinoire Bordeaux Mériadeck Gironde

Entrée sur billet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-05T13:00:00+02:00 – 2026-07-05T22:00:00+02:00

Le Betclic Bordeaux Premier Padel est un tournoi international de padel organisé à Bordeaux. C’est l’une des étape du circuit professionnel mondial Qatar Airways Premier Padel Tour, l’une des compétitions les plus prestigieuses de cette discipline en plein essor. L’événement se déroule à la Patinoire de Bordeaux Mériadeck, du 28 juin au 05 juillet 2026, transformée pour l’occasion en arène dédiée au padel, capable d’accueillir plusieurs milliers de spectateurs.

Chaque année, le tournoi rassemble l’élite mondiale du padel, avec les meilleurs joueurs et joueuses du circuit venus s’affronter dans des matchs spectaculaires. Les rencontres, disputées en double sur un terrain entouré de parois vitrées, offrent un jeu dynamique mêlant stratégie, technique et intensité physique. L’événement attire ainsi aussi bien les passionnés que les curieux souhaitant découvrir ce sport en forte croissance.

Au-delà de la compétition sportive, le Betclic Bordeaux Premier Padel propose une véritable expérience événementielle. Le programme inclut des animations, des soirées, des concerts ou encore des espaces de convivialité autour de la gastronomie et du vin, créant une atmosphère festive et accessible à tous. Cette dimension culturelle et festive contribue à faire du tournoi un rendez-vous majeur de l’été bordelais.

Grâce à une large couverture médiatique internationale et à la présence des plus grandes stars du padel, l’événement participe activement au développement et à la visibilité de ce sport en France et dans le monde.

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Le Betclic Bordeaux Premier Padel est un tournoi international de padel organisé à Bordeaux. L’événement se déroulera à la Patinoire de Bordeaux Mériadeck, du 28 juin au 05 juillet 2026. padel professionnel Patinoire de Bordeaux Mériadeck