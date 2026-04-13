Atelier d’initiation au codage, Le 125 – Tiers lieu jeunesse – 125 cours Alsace et Lorraine 33000 Bordeaux, Bordeaux
Atelier d’initiation au codage, Le 125 – Tiers lieu jeunesse – 125 cours Alsace et Lorraine 33000 Bordeaux, Bordeaux mercredi 3 juin 2026.
Atelier d’initiation au codage Mercredi 3 juin, 15h00 Le 125 – Tiers lieu jeunesse – 125 cours Alsace et Lorraine 33000 Bordeaux Gironde
Gratuit – Inscription obligatoire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-03T15:00:00+02:00 – 2026-06-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-03T15:00:00+02:00 – 2026-06-03T17:00:00+02:00
« Tu as toujours voulu comprendre comment fonctionnent les applications et les jeux que tu utilises tous les jours ?
Cet atelier est là pour toi ! Rejoins-nous pour une découverte ludique et interactive du monde du code, encadrée par des étudiants passionnés d’Epitech.
Que tu sois totalement débutant·e ou juste curieux·se, tu apprendras les bases de la programmation dans une ambiance sympa et décontractée.
Mercredi 3 Juin
15h – 17h
Le 125, Tiers Lieu Jeunesse – 125 cours d’Alsace-et-Lorraine, Bordeaux
️ Places limitées à 15 participants ! »
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Viens découvrir le codage avec des étudiants d’Epitech ! Atelier ludique, 100% débutant, pour comprendre les bases du code.
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