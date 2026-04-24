Une ville agile face au climat, Pl. de Stalingrad, Bordeaux
Une ville agile face au climat, Pl. de Stalingrad, Bordeaux mercredi 13 mai 2026.
Une ville agile face au climat 13 mai et 25 juin Pl. de Stalingrad Gironde
3€, gratuit Carte Jeune (règlement en espèces ou par chèque)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-13T10:00:00+02:00 – 2026-05-13T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-25T14:00:00+02:00 – 2026-06-25T16:00:00+02:00
Les enjeux climatiques actuels poussent à envisager différemment l’aménagement d’une ville, a fortiori dans un périmètre patrimonial. Comment s’adapter, à l’échelle publique comme privée ? Comment s’appuyer sur les avantages intrinsèques des bâtis anciens et les outils qui les gèrent pour faire levier vers une ville plus résiliente ? Quels sont les écosystèmes à mettre en place en milieu urbain ? Cette balade vous proposera quelques clés de lecture.
Mercredi 13 mai à 10h – Jeudi 25 juin 14h (durée : 2h)
Rdv place Stalingrad
3€, gratuit Carte Jeune (règlement en espèces ou par chèque)
Réservation : mediation.bpm@mairie-bordeaux.fr
Pl. de Stalingrad Pl. de Stalingrad 33000 Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « mediation.bpm@mairie-bordeaux.fr »}] [{« link »: « mailto:mediation.bpm@mairie-bordeaux.fr »}]
Visite animée par Bordeaux Patrimoine Mondial visite bordeaux
ESPI A.Malbrel
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