Une ville agile face au climat, Pl. de Stalingrad, Bordeaux

Une ville agile face au climat 13 mai et 25 juin Pl. de Stalingrad Gironde

3€, gratuit Carte Jeune (règlement en espèces ou par chèque)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-13T10:00:00+02:00 – 2026-05-13T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-25T14:00:00+02:00 – 2026-06-25T16:00:00+02:00

Les enjeux climatiques actuels poussent à envisager différemment l’aménagement d’une ville, a fortiori dans un périmètre patrimonial. Comment s’adapter, à l’échelle publique comme privée ? Comment s’appuyer sur les avantages intrinsèques des bâtis anciens et les outils qui les gèrent pour faire levier vers une ville plus résiliente ? Quels sont les écosystèmes à mettre en place en milieu urbain ? Cette balade vous proposera quelques clés de lecture.

Mercredi 13 mai à 10h – Jeudi 25 juin 14h (durée : 2h)

Rdv place Stalingrad

3€, gratuit Carte Jeune (règlement en espèces ou par chèque)

Réservation : mediation.bpm@mairie-bordeaux.fr

Pl. de Stalingrad Pl. de Stalingrad 33000 Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « mediation.bpm@mairie-bordeaux.fr »}] [{« link »: « mailto:mediation.bpm@mairie-bordeaux.fr »}]

Visite animée par Bordeaux Patrimoine Mondial visite bordeaux

ESPI A.Malbrel