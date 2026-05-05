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Déclamation de textes, Jardins de la mairie, Bordeaux

Déclamation de textes, Jardins de la mairie, Bordeaux

Déclamation de textes, Jardins de la mairie, Bordeaux mardi 12 mai 2026.

Lieu : Jardins de la mairie

Adresse : 20 Cr d'Albret, 33000 Bordeaux

Ville : 33076 Bordeaux

Département : Gironde

Début : mardi 12 mai 2026

Fin : mardi 12 mai 2026

Déclamation de textes Mardi 12 mai, 17h30 Jardins de la mairie Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-12T17:30:00+02:00 – 2026-05-12T18:30:00+02:00
Fin : 2026-05-12T17:30:00+02:00 – 2026-05-12T18:30:00+02:00

Une lecture exceptionnelle qui fait écho aux mémoires de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions.
En partenariat avec le Barreau de Bordeaux et le Musée des Beaux-Arts (MusBA).
Un évènement « Journées de la mémoire »

Jardins de la mairie 20 Cr d’Albret, 33000 Bordeaux Bordeaux 33076 Saint-Augustin – Tauzin – Alphonse Dupeux Gironde Nouvelle-Aquitaine
Les secrétaires de la Conférence du Barreau de Bordeaux, avocats primés pour leur éloquence, déclameront des textes. JMBX26 journées de la mémoire

Woodly Caymitte Filipo, Al Pouessi (dite Modeste Testas). Quai Louis XVIII, 2019. Photo F. Deval.

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