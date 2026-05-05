Déclamation de textes, Jardins de la mairie, Bordeaux
Déclamation de textes, Jardins de la mairie, Bordeaux mardi 12 mai 2026.
Déclamation de textes Mardi 12 mai, 17h30 Jardins de la mairie Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-12T17:30:00+02:00 – 2026-05-12T18:30:00+02:00
Fin : 2026-05-12T17:30:00+02:00 – 2026-05-12T18:30:00+02:00
Une lecture exceptionnelle qui fait écho aux mémoires de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions.
En partenariat avec le Barreau de Bordeaux et le Musée des Beaux-Arts (MusBA).
Un évènement « Journées de la mémoire »
Jardins de la mairie 20 Cr d’Albret, 33000 Bordeaux Bordeaux 33076 Saint-Augustin – Tauzin – Alphonse Dupeux Gironde Nouvelle-Aquitaine
Les secrétaires de la Conférence du Barreau de Bordeaux, avocats primés pour leur éloquence, déclameront des textes. JMBX26 journées de la mémoire
Woodly Caymitte Filipo, Al Pouessi (dite Modeste Testas). Quai Louis XVIII, 2019. Photo F. Deval.
À voir aussi à Bordeaux (Gironde)
- ALAN STIVELL THEATRE FEMINA Bordeaux 6 mai 2026
- Souffler, c’est jouer ! Concert et examens, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux 6 mai 2026
- Vibrations colorées du Vivant, Salle capitulaire Mably, Bordeaux 6 mai 2026
- Souffler, c’est jouer ! Concert et examens, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux 6 mai 2026
- En matière(s) de patrimoine, Musée d’Aquitaine, Bordeaux 6 mai 2026