Déclamation de textes, Jardins de la mairie, Bordeaux

Déclamation de textes Mardi 12 mai, 17h30 Jardins de la mairie Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-12T17:30:00+02:00 – 2026-05-12T18:30:00+02:00

Fin : 2026-05-12T17:30:00+02:00 – 2026-05-12T18:30:00+02:00

Une lecture exceptionnelle qui fait écho aux mémoires de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions.

En partenariat avec le Barreau de Bordeaux et le Musée des Beaux-Arts (MusBA).

Un évènement « Journées de la mémoire »

Jardins de la mairie 20 Cr d’Albret, 33000 Bordeaux Bordeaux 33076 Saint-Augustin – Tauzin – Alphonse Dupeux Gironde Nouvelle-Aquitaine

Les secrétaires de la Conférence du Barreau de Bordeaux, avocats primés pour leur éloquence, déclameront des textes. JMBX26 journées de la mémoire

Woodly Caymitte Filipo, Al Pouessi (dite Modeste Testas). Quai Louis XVIII, 2019. Photo F. Deval.