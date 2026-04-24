Jardiner au naturel Halles des douves, Halle des douves, Bordeaux
Jardiner au naturel Halles des douves, Halle des douves, Bordeaux samedi 30 mai 2026.
Jardiner au naturel Halles des douves Samedi 30 mai, 15h00 Halle des douves Gironde
Gratuits
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T15:00:00+02:00 – 2026-05-30T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-30T15:00:00+02:00 – 2026-05-30T17:00:00+02:00
La SCOP SaluTerre propose, dans le cadre du projet « Jardiner au naturel » porté par Bordeaux Métropole, une animation dédiée à la sensibilisation des habitants à la préservation de la biodiversité. Cet atelier abordera de nombreux thèmes essentiels : haies comme support de biodiversité, l’arbre en ville, les interactions faune / flore et les auxiliaires du jardin. Autant de techniques facilement reproductibles dans vos jardins pour favoriser la biodiversité !
Date : Samedi 30 Mai 2026 à 15h00
Lieu : Halle des douves aux capucins
Inscription obligatoire : par mail à infos@saluterre.com ou par SMS au 07 67 15 87 44
Halle des douves 4 Rue des Douves, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « infos@saluterre.com »}] [{« link »: « mailto:infos@saluterre.com »}]
Une animation autour des haies comme support de biodiversité, l’arbre en ville, les interactions faune / flore et les auxiliaires du jardin haies faune et flore
À voir aussi à Bordeaux (Gironde)
- Foire à la brocante de printemps, Place des Quinconces, Bordeaux 24 avril 2026
- Fusées, tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine, Bordeaux 24 avril 2026
- Visite commentée : Brouillard en rade de Bordeaux, musée d’Aquitaine, Bordeaux 24 avril 2026
- La troisième main – Exposition collective, Open the door 71, Bordeaux 24 avril 2026
- WhatsApp, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux 24 avril 2026