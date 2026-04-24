Rencontre avec Alecia McKenzie, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Rencontre avec Alecia McKenzie Mercredi 13 mai, 17h00 Bibliothèque Mériadeck Gironde

Entrés libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-13T17:00:00+02:00 – 2026-05-13T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-13T17:00:00+02:00 – 2026-05-13T19:00:00+02:00

Le recueil Marins désarmés d’Alecia McKenzie ne se contente pas de convoquer la mémoire. Il en démonte également les architectures de pouvoir. Ce livre opère comme une contre-cartographie poétique des voies maritimes coloniales et néocoloniales, mettant au jour ce que l’économie globale continue de dissimuler sous la fluidité apparente des échanges maritimes.

Marins désarmés ne se contente pas d’appeler à une réparation mémorielle, McKenzie en expose l’insuffisance. La réparation ne saurait être un geste rhétorique ni un apaisement esthétique. La poésie ne se pose pas en refuge mais en levier. Elle travaille la mémoire comme force critique, non pour refermer la plaie atlantique, mais pour empêcher qu’elle soit administrée comme un passé clos. Elle refuse la neutralisation de l’océan en simple paysage. Celui-ci demeure une scène de crime dont les effets structurent le présent. Réparer, c’est reconnaitre que la mer ne soit pas seulement métaphore, mais une infrastructure à désapprendre, reconfigurer, à habiter autrement.

En faisant de la mer une archive mouvante et de l’albatros une mémoire insurgée, Alecia McKenzie oriente la poésie vers l’intervention critique.

Née à Kigston, Alecia McKenzie est une écrivaine, éditrice et peintre jamaicaine qui vit entre Bruxelles et Paris.

Elle est l’autrice de plusieurs ouvrages primés dont le roman trésor qui a recu le prix Carbet des lycéens en 2017 et de nouvelles qui ont été publiées dans de nombreuses revues ou anthologies et traduites en plusieurs langues.

Marins désarmés, paru à Lisbonne, en version bilingue anlais/portugais en 2024 est son premier recueil de poésie.

Marins Désarmés / Unarmed Mariners

Edition Atlantiques Déchaînés

104 pages

En librairie depuis le 12 mars 2026

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autour de son recueil de poésie Marins désarmés/Unarmed mariners Rappelons-nous

©JadeDeClercq