Atelier pour devenir entrepreneur, Agence Adie Bordeaux, Bordeaux
Atelier pour devenir entrepreneur, Agence Adie Bordeaux, Bordeaux mardi 12 mai 2026.
Atelier pour devenir entrepreneur Mardi 12 mai, 09h30 Agence Adie Bordeaux Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-12T09:30:00+02:00 – 2026-05-12T12:30:00+02:00
Fin : 2026-05-12T09:30:00+02:00 – 2026-05-12T12:30:00+02:00
Découvrez les étapes de la création d’entreprise, les acteurs de la création d’entreprise sur le territoire ainsi que les services d’accompagnement et de financement de l’Adie !
« Dans le cadre du dispositif « Entreprendre, la Région à vos côtés »
Agence Adie Bordeaux 4 rue jean Artus 33300 BORDEAUX Bordeaux 33300 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.adie.org/ateliers-webconferences/?id=a0wbE0000015M5lQAE »}]
Découvrez les étapes de la création d’entreprise, …
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