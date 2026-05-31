GREEN FASHION WEEK / Surcycler pour pimper son dressing, Maison écocitoyenne, Bordeaux

GREEN FASHION WEEK / Surcycler pour pimper son dressing Samedi 27 juin, 14h00 Maison écocitoyenne Gironde

Gratuit, SANS inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T14:00:00+02:00 – 2026-06-27T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T14:00:00+02:00 – 2026-06-27T16:00:00+02:00

Venez apprendre des techniques simples de couture et faire le plein d’idées créatives lors d’un atelier intergénérationnel, avec Le Soleil est en nous.

À partir de 6 ans si accompagné d’un adulte.

SANS inscription, de 14h à 16h

(Apportez vos propre vêtements à surcycler)

Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Envie de transformer vos vêtements chéris en créations uniques ?

Crédits image le soleil est en nous