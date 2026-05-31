GREEN FASHION WEEK / Surcycler pour pimper son dressing, Maison écocitoyenne, Bordeaux
GREEN FASHION WEEK / Surcycler pour pimper son dressing, Maison écocitoyenne, Bordeaux samedi 27 juin 2026.
GREEN FASHION WEEK / Surcycler pour pimper son dressing Samedi 27 juin, 14h00 Maison écocitoyenne Gironde
Gratuit, SANS inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T14:00:00+02:00 – 2026-06-27T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-27T14:00:00+02:00 – 2026-06-27T16:00:00+02:00
Venez apprendre des techniques simples de couture et faire le plein d’idées créatives lors d’un atelier intergénérationnel, avec Le Soleil est en nous.
À partir de 6 ans si accompagné d’un adulte.
SANS inscription, de 14h à 16h
(Apportez vos propre vêtements à surcycler)
Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine
Envie de transformer vos vêtements chéris en créations uniques ?
Crédits image le soleil est en nous
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