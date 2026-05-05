Impromptus circassiens, Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba, Bordeaux

Impromptus circassiens Mercredi 3 juin, 11h00 Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T11:00:00+02:00 – 2026-06-03T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-03T11:00:00+02:00 – 2026-06-03T11:30:00+02:00

Impromptus circassiens, par la Smart Cie, dans le cadre du festival Queyries fait son cirque.

La Smart Cie investit les espaces de la bibliothèque La Bastide pour déployer ses impromptus circassiens à destination des petits et grands et vous donner un avant-goût du festival Queyries fait son cirque.

Ce rendez-vous sera accompagné d’une exposition des photographies du festival Queyries fait son cirque du 21 mai au 6 juin. Entrée libre aux horaires d’ouverture de la bibliothèque La Bastide.

Informations auprès de vos bibliothécaires ou au 05 56 86 15 28 au 05 56 86 15 28

Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba 10 rue Alexander Fleming, 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 La Benauge Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 86 15 28 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 86 15 28 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Spectacle par la Smart Cie, dans le cadre du festival Queyries fait son cirque

Benoit Martrenchar