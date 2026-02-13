Du crime passionnel au féminicide, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Du crime passionnel au féminicide Mardi 2 juin, 17h30 Bibliothèque Mériadeck Gironde

entrée libre

Pendant des décennies, les meurtres de femmes par leurs conjoints ou ex-compagnons ont été racontés comme des drames amoureux, des crimes passionnels, voire des tragédies privées. Aujourd’hui, ces mêmes faits sont reconnus comme des crimes de domination masculine. Quel rôle les médias ont-ils joué dans cette mutation du regard ?

Par Zoé Keunebroek

️ Journaliste indépendante, spécialiste des sujets pop culture, numérique et société

Formatrice au nom de Prenons La Une sur les questions de genre et d’égalité dans les médias

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

2003, Marie Trintignant. 2017, Alexia Daval. 2021, Chahinez Daoud. Trois affaires (en réalité un peu plus) pour une évolution. Celle de l’imposition du mot féminicide. Féminicide journalisme

@ Zoé Keunebroek