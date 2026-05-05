Excel fonctions avancées, Sésame, Bordeaux

Excel fonctions avancées Mercredi 13 mai, 14h15 Sésame Gironde

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-13T14:15:00+02:00 – 2026-05-13T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-13T14:15:00+02:00 – 2026-05-13T16:00:00+02:00

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