Excel fonctions avancées, Sésame, Bordeaux
Excel fonctions avancées, Sésame, Bordeaux mercredi 13 mai 2026.
Excel fonctions avancées Mercredi 13 mai, 14h15 Sésame Gironde
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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-13T14:15:00+02:00 – 2026-05-13T16:00:00+02:00
Fin : 2026-05-13T14:15:00+02:00 – 2026-05-13T16:00:00+02:00
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