Rencontre littéraire avec Abdelaziz Baraka Sakin, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Rencontre littéraire avec Abdelaziz Baraka Sakin Mardi 5 mai, 17h30 Bibliothèque Mériadeck Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-05T17:30:00+02:00 – 2026-05-05T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-05T17:30:00+02:00 – 2026-05-05T19:00:00+02:00

L’Institut des Afriques, le Cercle de lectures afro-caribéennes, le RAHMI et la Bibliothèque de Mériadeck, ont le plaisir de vous convier à une rencontre avec l’écrivain soudanais Abdelaziz Baraka Sakin, autour de sa riche oeuvre littéraire.

Adulé dans le monde arabe, censuré dans son pays, Abdelaziz Baraka Sakin est né en 1963 au Soudan et vit en exil entre la France et l’Autriche. Il est l’auteur du Messie du Darfour (prix Littérature-Monde, 2017), le chef d’œuvre irrévérencieux qui l’a révélé en France, de La Princesse de Zanzibar, le roman caustique entre légendes et grande histoire qui a été interdit à Oman et au Koweit, et de Les Jango, le roman tourbillonnant qui provoqua la censure des autorités soudanaises. Son dernier roman, Le corbeau qui m’aimait, a été publié en 2025.

La rencontre sera animée par l’écrivaine Beata Umubyeyi Mairesse et ponctuée de mise en voix d’extraits de textes de l’auteur par les slameuses Rosette Laplanche et Alliance Flore (Au coeur de l’empire).

En partenariat avec Lettres afro-caribéennes, le RAHMI, et Au coeur de l’empire.

Entrée libre, 3ème étage espace animation

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« link »: « https://institutdesafriques.org/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/LettresAfroCaribeennes »}, {« link »: « https://www.rahmi.fr/ »}, {« link »: « https://www.zulma.fr/auteur/abdelaziz-baraka-sakin/ »}, {« link »: « https://bibliotheque.bordeaux.fr/ark:/27705/ca0001310477?posInSet=3&queryId=f0c0b426-f550-4249-8343-7b9e44da3eb1&sorting=score_DESC »}, {« link »: « https://bibliotheque.bordeaux.fr/ark:/27705/ca0001572707?posInSet=2&queryId=f0c0b426-f550-4249-8343-7b9e44da3eb1&sorting=score_DESC »}, {« link »: « https://bibliotheque.bordeaux.fr/ark:/27705/ca0001477876?posInSet=1&queryId=f0c0b426-f550-4249-8343-7b9e44da3eb1&sorting=score_DESC »}, {« link »: « https://bibliotheque.bordeaux.fr/ark:/27705/ca1001077807?posInSet=4&queryId=f0c0b426-f550-4249-8343-7b9e44da3eb1&sorting=score_DESC »}, {« link »: « https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-cours-de-l-histoire/beata-umubyeyi-mairesse-ecrivaine-et-folle-d-histoire-9832213 »}, {« link »: « https://www.sudouest.fr/gironde/bordeaux/gironde-cette-bordelaise-participe-a-un-concours-europeen-de-slam-26091525.php »}, {« data »: null, « link »: « https://www.instagram.com/accounts/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Falliance_flore%2F&is_from_rle »}, {« data »: null, « link »: « https://www.instagram.com/accounts/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fau_coeur_de_l_empire%2F&is_from_rle »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

rencontre animée par l’écrivaine Beata Umubyeyi Mairesse, ponctuée de mises en voix d’extraits de textes de l’auteur Soudan littérature

Patrice Normand