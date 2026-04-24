Fête cuivrée 2026 : Concert #2 Prélude Cuivres, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux
Fête cuivrée 2026 : Concert #2 Prélude Cuivres, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux mardi 5 mai 2026.
Fête cuivrée 2026 : Concert #2 Prélude Cuivres Mardi 5 mai, 17h55 Bibliothèque Mériadeck Gironde
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-05T17:55:00+02:00 – 2026-05-05T18:15:00+02:00
Fin : 2026-05-05T17:55:00+02:00 – 2026-05-05T18:15:00+02:00
Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Le conservatoire de Bordeaux vous propose de célébrer les cuivres avec une série de 3 concerts.
@bibliothqèeu de Bordeaux
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