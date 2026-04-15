Fête cuivrée, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Fête cuivrée Mardi 5 mai, 17h30 Bibliothèque Mériadeck Gironde

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-05T17:30:00+02:00 – 2026-05-05T18:30:00+02:00

Fin : 2026-05-05T17:30:00+02:00 – 2026-05-05T18:30:00+02:00

Les élèves du département Cuivres investissent l’espace Musique de la bibliothèque Mériadeck et vous donnent rendez-vous pour 3 concerts !

Au programme

à 17h30 • Cor d’époque

à 17h55 • Préludes cuivres

à 18h15 • Quatuor de trombones jazz

[en partenariat avec les Bibliothèques de Bordeaux]

Retrouvez l’événement sur notre site internet !

Bibliothèque Mériadeck 85 Cours Maréchal Juin, Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://conservatoire.bordeaux.fr/fr/action-culturelle/agenda/evenement-fete-cuivree-2026 »}]

Des cuivres en concert à la bibliothèque Mériadeck ! conservatoire gratuit

© Pierre Planchenault