Parcours Messagerie 7, Sésame, Bordeaux

Parcours Messagerie 7 Mercredi 15 avril, 14h00 Sésame Gironde

être inscrit.e à la bibliothèque

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T14:00:00+02:00 – 2026-04-15T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-15T14:00:00+02:00 – 2026-04-15T16:00:00+02:00

Nous vous donnons les clés pour reconnaître les tentatives de phishing (hameçonnage) et les arnaques, afin de naviguer sur votre boîte mail avec sérénité.

Sésame 13 place Canteloup, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 26 13 https://bibliotheque.bordeaux.fr/ [{« type »: « email », « value »: « dgac.biblio.inclusion@mairie-bordeaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 10 26 13 »}]

comment reconnaître les mails frauduleux ? atelier numérique

