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La Maison du jardinier et de la nature se déplace dans votre quartier !, Centre social du Grand Parc, Bordeaux

La Maison du jardinier et de la nature se déplace dans votre quartier !, Centre social du Grand Parc, Bordeaux

La Maison du jardinier et de la nature se déplace dans votre quartier !, Centre social du Grand Parc, Bordeaux mercredi 15 avril 2026.

Lieu : Centre social du Grand Parc

Adresse : place de l'Europe 33000 Bordeaux

Ville : 33300 Bordeaux

Département : Gironde

Début : mercredi 15 avril 2026

Fin : mercredi 15 avril 2026

Tarif : Gratuit, sur inscription

La Maison du jardinier et de la nature se déplace dans votre quartier ! Mercredi 15 avril, 14h30 Centre social du Grand Parc Gironde

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-15T14:30:00+02:00 – 2026-04-15T16:30:00+02:00
Fin : 2026-04-15T14:30:00+02:00 – 2026-04-15T16:30:00+02:00

(Re)découvrez les plantes sauvages comestibles et médicinales de nos régions.
Apprenez leurs usages lors d’une balade nature.

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Balade – Les plantes sauvages comestibles maison jardinier

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