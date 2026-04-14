La Maison du jardinier et de la nature se déplace dans votre quartier !, Centre social du Grand Parc, Bordeaux
La Maison du jardinier et de la nature se déplace dans votre quartier !, Centre social du Grand Parc, Bordeaux mercredi 15 avril 2026.
La Maison du jardinier et de la nature se déplace dans votre quartier ! Mercredi 15 avril, 14h30 Centre social du Grand Parc Gironde
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-15T14:30:00+02:00 – 2026-04-15T16:30:00+02:00
Fin : 2026-04-15T14:30:00+02:00 – 2026-04-15T16:30:00+02:00
(Re)découvrez les plantes sauvages comestibles et médicinales de nos régions.
Apprenez leurs usages lors d’une balade nature.
Centre social du Grand Parc place de l’Europe 33000 Bordeaux Bordeaux 33300 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « maisondujardinier@mairie-bordeaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 43 28 90 »}]
Balade – Les plantes sauvages comestibles maison jardinier
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