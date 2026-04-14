La Maison du jardinier et de la nature se déplace dans votre quartier !, Centre social du Grand Parc, Bordeaux

La Maison du jardinier et de la nature se déplace dans votre quartier ! Mercredi 15 avril, 14h30 Centre social du Grand Parc Gironde

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T14:30:00+02:00 – 2026-04-15T16:30:00+02:00

Fin : 2026-04-15T14:30:00+02:00 – 2026-04-15T16:30:00+02:00

(Re)découvrez les plantes sauvages comestibles et médicinales de nos régions.

Apprenez leurs usages lors d’une balade nature.

Centre social du Grand Parc place de l’Europe 33000 Bordeaux Bordeaux 33300 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « maisondujardinier@mairie-bordeaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 43 28 90 »}]

Balade – Les plantes sauvages comestibles maison jardinier

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