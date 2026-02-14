Accompagnement à l’emploi, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Accompagnement à l’emploi 11 mars – 9 décembre, certains mercredis Bibliothèque Mériadeck Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-11T14:00:00+01:00 – 2026-03-11T17:00:00+01:00

Fin : 2026-12-09T14:00:00+01:00 – 2026-12-09T17:00:00+01:00

L’association ACT regroupe 50 conseillers bénévoles qui ont exercé des fonctions de responsabilité en matière de recrutement, de formation, d’encadrement ou d’évaluation durant leur vie professionnelle. Ils assurent des permanences pendant lesquelles ils partagent leur expérience au profit des chercheurs d’emploi ou des personnes qui éprouvent des difficultés d’insertion professionnelle. Ils proposent ainsi des entrainements aux entretiens d’embauche et des conseils pour améliorer son CV et sa présentation.

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 10 30 00 »}] [{« link »: « https://actgironde.org/ »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Entrainements aux entretiens d’embauche et conseils pour améliorer son CV et sa présentation ACT BVA

logo de l’association ACT