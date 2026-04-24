Dom Bedos Connection, Square Dom Bedos, Bordeaux
Dom Bedos Connection, Square Dom Bedos, Bordeaux mercredi 13 mai 2026.
Dom Bedos Connection Mercredi 13 mai, 18h00 Square Dom Bedos Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-13T18:00:00+02:00 – 2026-05-13T22:00:00+02:00
Fin : 2026-05-13T18:00:00+02:00 – 2026-05-13T22:00:00+02:00
Les élèves du conservatoire, de l’école du tnba et de l’école supérieure des beaux-arts s’allient pour vous proposer un florilège de projets artistiques au cœur du quartier Sainte-Croix…
[en partenariat avec l’école du tnba et l’école supérieure des beaux-arts de Bordeaux]
Retrouvez l’événement sur notre site internet !
Square Dom Bedos Rue Jacques d’Welles, Bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Michel Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://conservatoire.bordeaux.fr/fr/action-culturelle/agenda/evenement-dom-bedos-connection-2026 »}]
Un projet commun des écoles d’art du quartier Sainte-Croix. musique gratuit
© Conservatoire de Bordeaux
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