Dom Bedos Connection, Square Dom Bedos, Bordeaux

Dom Bedos Connection Mercredi 13 mai, 18h00 Square Dom Bedos Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-13T18:00:00+02:00 – 2026-05-13T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-13T18:00:00+02:00 – 2026-05-13T22:00:00+02:00

Les élèves du conservatoire, de l’école du tnba et de l’école supérieure des beaux-arts s’allient pour vous proposer un florilège de projets artistiques au cœur du quartier Sainte-Croix…

[en partenariat avec l’école du tnba et l’école supérieure des beaux-arts de Bordeaux]

Retrouvez l’événement sur notre site internet !

Square Dom Bedos Rue Jacques d’Welles, Bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Michel Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://conservatoire.bordeaux.fr/fr/action-culturelle/agenda/evenement-dom-bedos-connection-2026 »}]

Un projet commun des écoles d’art du quartier Sainte-Croix. musique gratuit

© Conservatoire de Bordeaux