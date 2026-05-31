Vide-grenier Nansouty Village 31 Mai 2026, Nansouty, Bordeaux
Vide-grenier Nansouty Village 31 Mai 2026, Nansouty, Bordeaux dimanche 31 mai 2026.
Vide-grenier Nansouty Village 31 Mai 2026 Dimanche 31 mai, 09h30 Nansouty Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-31T09:30:00+02:00 – 2026-05-31T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-31T09:30:00+02:00 – 2026-05-31T17:00:00+02:00
L’association Nansouty Village vous propose son Vide-Grenier de printemps !
Rendez-vous le 31 mai 2026 de 9h30 à 17h place Nansouty et rue de Marmande.
Buvette sur place.
Nansouty Place Nansouty Bordeaux 33800 Nansouty – Saint-Genès Gironde Nouvelle-Aquitaine
Vide-grenier de printemps de l’association Nansouty Village vide-grenier brocante
À voir aussi à Bordeaux (Gironde)
- KLEK ENTOS CASINO BARRIERE BORDEAUX Bordeaux 31 mai 2026
- Ciné-club de mai, La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc, Bordeaux 31 mai 2026
- Spectacle de Magie, Echoppe seniors Billaudel, Bordeaux 2 juin 2026
- Du crime passionnel au féminicide, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux 2 juin 2026
- Concert Piano et Soprano – Omaggio à l’italia, eglise notre dame, Bordeaux 2 juin 2026