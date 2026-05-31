Vide-grenier Nansouty Village 31 Mai 2026, Nansouty, Bordeaux

Vide-grenier Nansouty Village 31 Mai 2026 Dimanche 31 mai, 09h30 Nansouty Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-31T09:30:00+02:00 – 2026-05-31T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-31T09:30:00+02:00 – 2026-05-31T17:00:00+02:00

L’association Nansouty Village vous propose son Vide-Grenier de printemps !

Rendez-vous le 31 mai 2026 de 9h30 à 17h place Nansouty et rue de Marmande.

Buvette sur place.

Nansouty Place Nansouty Bordeaux 33800 Nansouty – Saint-Genès Gironde Nouvelle-Aquitaine

Vide-grenier de printemps de l’association Nansouty Village vide-grenier brocante